Six Nations : après une année historique, les Bleus armés pour faire le doublé ?

En plus, la performance et le statut de favori s'accompagnent d'obstacles, les autres formations rêvant de s'offrir le scalp des tenants du titre. "Je ne suis pas sûr qu'on sera forcément favoris cette année dans le Tournoi. On a trois déplacements et c'est toujours différent, toujours compliqué, d'aborder une compétition qu'on a déjà gagnée. On va être attendus", prédit le capitaine Antoine Dupont. "Il va falloir continuer à améliorer notre jeu car les équipes progressent, elles veulent toutes nous battre. Le niveau monte, comme tous les ans, c'est de plus en plus dur", estime-t-il.

Même son de cloche du côté de son sélectionneur. "On gagne les matches, c'est vrai, mais au cours de chacun d'entre eux, on a eu des temps forts et des temps faibles. Et, là-dessus, on peut travailler de façon très précise pour continuer à faire grandir notre équipe", confie l'ancien entraîneur de Montpellier et Toulon.