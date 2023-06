Toulouse-La Rochelle : un important dispositif policier pour encadrer la finale de Top 14

Selon la préfecture, "les forces de sécurité veilleront au maintien de l'ordre et de la sécurité du public". Plusieurs patrouilles seront déployées sur le parvis et en amont des bornes des billets d'entrée mais aussi dans les quatre stations de transports en commun utilisés par les spectateurs pour se rendre au stade de Saint-Denis. En l'occurrence, les stations RER B La Plaine-Stade de France, RER D Stade de France–Saint-Denis, la station Saint-Denis porte de Paris sur la ligne 13 et la station Front populaire sur la ligne 12.

Des agents en civils seront également déployés aux abords du stade. La surveillance sera par ailleurs soutenue par l'utilisation de drones, un arrêté autorisant leur usage de 16h, jour de la finale au lendemain, à 2h du matin. La préfecture de police a notamment invité les supporters à anticiper leur arrivée et à ne pas transporter d'objets interdits, dangereux ou de sacs ou bagages.