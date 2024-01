Rugby : le Racing 92 débauche l'ouvreur anglais Owen Farrell, héritier de Jonny Wilkinson

Après des semaines de tractations, le Racing 92 a officialisé, lundi 22 janvier, la signature de l'ouvreur anglais Owen Farrell pour les deux prochaines semaines. Le finaliste du Mondial 2019, recordman de points avec l'Angleterre et héritier de la légende "Wilko", va venir renforcer les "Ciel et Blanc" à partir de l'été prochain.

Le Racing 92 rêve en grand. Un an après avoir recruté Siya Kolisi, le capitaine des doubles champions du monde sud-africain, le club de l'emblématique Jacky Lorenzetti a réussi à un coup majeur sur le marché des transferts. Les "Ciel et Blanc" ont annoncé, lundi 22 janvier, la venue de l'ouvreur anglais Owen Farrell.

Le recordman de points sous le maillot du "XV de la Rose" (1237 points), marque qu'il a subtilisée au légendaire Jonny Wilkinson, champion du monde 2003 avec l'Angleterre, a signé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026. Il est attendu dans les Hauts-de-Seine dès cet été.

"Le Racing 92 officialise la signature d'Owen Farrell (32 ans) au sein de son équipe professionnelle masculine", s'est réjoui l'actuel leader du Top 14 dans un communiqué. "Le joueur international anglais s'engage pour deux saisons sportives et rejoindra l'effectif Ciel et Blanc à compter du 1ᵉʳ juillet 2024." Capitaine de l'Angleterre lors du Mondial en France, "Faz" - son surnom - va donc quitter les Saracens, où il évoluait depuis 2008, pour découvrir "le meilleur championnat du monde".

"Pas besoin d'expliquer ce qu'il peut apporter"

"Pas besoin d'expliquer ce que peut apporter à notre groupe un joueur qui compte 112 sélections avec l'Angleterre et qui a remporté trois fois la Coupe des champions (2016, 2017, 2019, ndlr)", a réagi auprès de L'Équipe Laurent Travers, le président du Racing 92, qui avait pourtant démenti "tout accord" pas plus tard que le 5 janvier. En signant chez les Racingmen, Owen Farrell va s'inscrire dans la lignée des grands ouvreurs internationaux qui ont évolué au Racing, de Dan Carter à Johnny Sexton en passant par Juan Martin Hernandez. "Il va forcément aider nos jeunes à monter en maturité, comme, avant lui, Dan Carter, Rémi Talès ou Finn Russell ont apporté à nos jeunes issus de notre centre de formation, à commencer par Antoine Gibert."

"En recrutant Owen Farrell, on n'oublie pas qu'on a Antoine Gibert, Martin Méliande, Tristan Tedder, Nolann Le Garrec... Surtout pas", a ajouté le patron des Ciel et Blanc. "On sait aussi qu'Owen est un joueur polyvalent, capable d'évoluer en 10 ou au centre."

Nommé trois fois parmi les meilleurs joueurs du monde, Owen Farrell a décidé de faire une pause dans sa carrière internationale, faisant une croix sur le Tournoi des Six Nations 2024, afin de se ressourcer mentalement au lendemain de la Coupe du monde, où il avait été pris en grippe par le public malgré une inattendue troisième place. En enfilant la tunique du Racing 92, il ne répondra plus aux critères d'éligibilité actuels de la Fédération anglaise pour postuler à la sélection.

Mais, lors de son séjour francilien, le finaliste de la Coupe du monde 2019 pourra se consoler au côté de ses compatriotes, le jeune et prometteur Henry Arundell, ainsi que Stuart Lancaster, son ancien sélectionneur (2011-2015), qui lui avait offert sa première cape internationale en 2012. Des présences qui devraient lui éviter d'être trop dépaysé.