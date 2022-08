Rugby : Gareth Thomas accusé par un ex-partenaire de lui avoir transmis le VIH en cachant sa séropositivité

L'ancien capitaine de l'équipe de rugby du Pays de Galles Gareth Thomas, a-t-il caché sa séropositive à l'un de ses anciens partenaires ? Ce sont en tout cas les accusations portées par Ian Baum, 59 ans à l'encontre de l'ancien rugbyman. Ce dernier se retrouve actuellement au cœur d'un scandale judiciaire après que son ex-partenaire a porté plainte contre lui devant la justice britannique pour lui avoir transmis le VIH en lui mentant sur sa séropositivité, selon les dires du plaignant.

Selon le dossier judiciaire, Ian Baum, 59 ans, estime que l'ex-joueur du Stade Toulousain (2004-2007) "n'a pas pris les précautions nécessaires" pour éviter la contamination. "Il a caché le fait qu'il était porteur du VIH et il me l'a transmis", a-t-il affirmé dans un entretien paru dans le Times. Il accuse l'ex-international, devant la Haute Cour britannique, "d'agression, coups et blessures intentionnels et négligence". De son côté, Gareth Thomas nie tout en bloc.