EN DIRECT - Galles-France : l'heure du réveil pour les Bleus ?

Avec un XV largement remanié, les Bleus se déplacent à Cardiff, dimanche 10 mars, avec l'ambition de sauver les apparences. Les hommes de Fabien Galthié, revanchards après leur début de Tournoi raté, vont pouvoir se relancer face à des Gallois qui n'ont pas gagné un match. Un match à suivre en notre compagnie à partir de 16h.

On en attend beaucoup plus qu'eux. Plus que lors de la défaite record contre l'Irlande (18-37) et du succès bienheureux en Écosse (16-20). Plus encore qu'il y a deux semaines lors du nul - franchement nul - concédé face à l'Italie (13-13). Fabien Galthié le sait plus que quiconque. Sous pression après un début de Tournoi raté, et dicté en partie par les circonstances, le sélectionneur du XV de France a bouleversé ses habitudes bien ancrées. Et pas qu'un peu, surtout pour lui, le chantre de la stabilité.

Pour affronter le pays de Galles, sous le toit fermé du Millennium de Cardiff, dimanche 10 mars (à 16h, en live commenté sur TF1info), le boss tricolore a opéré pas moins de huit changements, dont la titularisation de trois néophytes, dans son XV de départ par rapport au dernier match. Un remaniement dans les grandes largeurs, le premier du genre depuis sa prise de poste en janvier 2020.

En initiant cette mini-révolution, Fabien Galthié espère afficher un visage plus conquérant et plus cohérent, face à des Gallois pas moins rassurants (trois défaites), pour sauver ce qui peut encore l'être dans ce Tournoi. "On traverse une période difficile. Personne n'est satisfait. (...) Aujourd'hui, nous sommes dans un cycle où nous ne sommes pas au niveau où l'on veut être. Nous sommes dans une période de résilience", a-t-il assuré, disant croire que ses Bleus seront "bientôt meilleurs". C'est tout ce que l'on souhaite.

A VENIR Tournoi des Six Nations 2024 - 4e journée Le 10 mars 2024 , Millennium Stadium, à Cardiff (pays de Galles) Galles France 0 - 0

Suivez ci-dessus le match Galles-France en direct.