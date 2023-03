Tournoi des Six Nations : le "XV du Poireau", d'où vient le surnom du pays de Galles ?

Ils ont retiré les épines de la Rose anglaise. Ils vont désormais éplucher le Poireau gallois. Une semaine après la raclée historique infligée à l'Angleterre (10-53), "le XV du Coq", toujours en lice pour le gain du Six Nations, va enfiler son tablier pour cuisiner le pays de Galles, samedi 18 mars (à 15h45, en live commenté sur TF1info). Condition sine qua non afin de continuer à croire à un doublé inédit et espérer priver l'Irlande d'un premier Grand Chelem depuis 2018.

Mais, quand certains ont la poitrine frappée d'un flamboyant chardon, d'un providentiel trèfle ou d'une piquante rose, voire d'un fier coq..., comment ce légume-racine, d'apparence modeste, est-il devenu l'emblème des Gallois ? Selon la légende officielle, cela remonterait au VIIe siècle. En guerre contre les Saxons, le roi de Gwynedd, Cadwaladr, qui combattait sous la bannière de David de Ménevie (Saint-David ou Dewi Sant en gallois), saint patron du pays de Galles, aurait ordonné à ses soldats de porter la plante herbacée sur leur casque. L'idée lui serait venue lors d'une bataille à côté... d'un champ de poireaux. À l'époque, les uniformes n'existant pas, rien ne permettait de distinguer un allié d'un ennemi dans le feu de l'action, puisqu'ils étaient tous deux habillés d'une simple armure. Un stratagème qui aurait permis de repousser les Saxons hors de l'île.