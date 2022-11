Commotions dans le rugby : des joueurs victimes de lésions cérébrales attaquent les instances

Les instances dirigeantes du rugby français se voient reprocher des manquements à leurs obligations de sécurité et d’information, les joueurs considérant qu’une meilleure prise en charge aurait permis d’éviter, du moins atténuer, la survenance des troubles neurologiques et psychiatriques dont ils sont victimes. Elles s'exprimeront sur cette affaire après des réunions de consultation entre médecins, indique le quotidien.

"La FFR et la LNR se sont abstenues de prendre des mesures nécessaires ou adéquates, et ce en dépit de l’évolution des connaissances scientifiques en la matière, des données et sources disponibles, et de l’évolution du sport", écrivent leurs avocats Me Foucauld Prache et Me Nino Arnaud dans le courrier adressé lundi aux présidents Bernard Laporte et René Bouscatel. Une lettre consultée par TF1info qui souligne qu’au-delà de la reconnaissance et de l’indemnisation du préjudice subi, leurs clients espèrent aussi et surtout une prise de conscience globale et des changements en profondeur.