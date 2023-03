Rugby : le Tournoi bouclé, quel calendrier pour le XV de France d'ici à la Coupe du monde ?

Échéances en club obligent, les Français ne se retrouveront que cet été. Ce dernier grand virage promet d'ailleurs d'être intenses. Ainsi, 42 joueurs se réuniront dès le 25 juin, soit une semaine après la finale du Top 14. Ils étaientt censés s'envoler pour la Guyane afin d'y suivre un stage commando de quelques jours (jusqu'au 30 juin) au sein du régiment de la Légion étrangère de Cayenne. Mais, selon L'Équipe, ce rassemblement a été annulé pour des raisons sanitaires. En remplacement, la FFR a planifié plusieurs semaines à Capbreton, en complément d'un stage à Monaco, mi-juillet.

Par la suite, quatre rencontres permettront aux Bleus de s'étalonner contre plusieurs grosses sélections avant le grand rendez-vous. Après une double confrontation contre l'Écosse (5 et 12 août) - l'un des adversaires qui a donné le plus de fil à retordre à la France depuis l'arrivée aux commandes de Fabien Galthié et seule nation à s'être imposée dans l'Hexagone au cours de cette période -, ils croiseront le fer avec les Fidji (19 août) puis contre l'Australie (26 août). Parallèlement, se disputeront en doublon les trois premières journées de Top 14, pour lesquelles neuf joueurs au minium (14 au maximum) seront remis à disposition de leur club.