"Gentil", "le gars parfait", "solaire"... qui était Federico Martin Aramburu, tué par balles à Paris ?

"On perd un frère de jeu, quelqu'un qui aimait la vie." C'est par ces mots que Dimitri Yachvili, l'ancien emblématique demi de mêlée du XV de France, a partagé sa peine après la disparition soudaine de Federico Martin Aramburu, son ancien partenaire au Biarritz Olympique. "Il aimait jouer au rugby, il aimait la troisième mi-temps, il aimait les copains et sa famille", a raconté l'ancien Biarrot à Sud-Ouest, se souvenant d'une "belle personne", d'un "formidable coéquipier", "toujours positif, plein d'entrain, plein d'énergie". "C'était un mec comme on les aime, espiègle, toujours à te brancher en souriant", a-t-il soutenu.

"C'était le gars parfait, qui rassemblait autour de lui, et, qui plus est, père de trois enfants", a déploré auprès de France Bleu Pays basque Nicolas Brusque, qui a évolué avec lui au BO. "Tous ceux qui l'ont connu et côtoyé auront les mêmes mots, c'était la gentillesse même." C'est d'ailleurs le qualificatif qui revient le plus dans la bouche de ceux qui ont fréquenté l'ex-international argentin, tué par balles à Paris à la sortie d'un bar, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars. "Il se pliait toujours en quatre pour les autres, avec tellement de bienveillance", a assuré à Sud-Ouest Jérôme Thion, un de ses anciens coéquipiers.