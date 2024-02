Six Nations : Paul Willemse suspendu quatre semaines après son carton rouge contre l'Irlande

Le comité de discipline du Tournoi des Six Nations a suspendu mardi Paul Willemse pour quatre semaines. Le deuxième ligne tricolore, exclu lors du premier match contre l'Irlande pour deux cartons jaunes consécutifs à des placages non maîtrisés, sera requalifié à partir du 2 mars.

La sanction est connue. Et elle est sans doute moins lourde que ce que l'on pouvait craindre. Exclu lors de la lourde défaite contre l'Irlande (17-38), Paul Willemse a été suspendu quatre semaines, a indiqué mardi le comité de discipline du Tournoi des Six Nations. Le joueur de Montpellier sera requalifié à partir du 2 mars. Il peut également réduire cette suspension d'une semaine à condition de suivre le programme de suivi de World Rugby.

Le deuxième ligne français (31 ans, 32 sélections) a récolté deux cartons jaunes, l'un pour un déblayage au niveau du visage du pilier Andrew Porter et l'autre pour un placage non maîtrisé, épaule contre tête, sur le troisième ligne Caelan Doris. "La commission a reconnu que si les deux actions étaient imprudentes, il n'y avait pas de preuve suggérant que le joueur avait agi de manière malveillante ou intentionnelle dans l'un ou l'autre cas. La commission a également souligné que le joueur s'était admirablement comporté au cours de la procédure et qu'il avait fait preuve de remords pour ses actes", ont justifié les organisateurs de la compétition.

Casse-tête en prévision en deuxième ligne

À noter que l'addition aurait pu être bien plus lourde. Le colosse originaire d'Afrique du Sud a, en effet, écopé sur le papier de quatre et trois semaines pour ses deux mauvais gestes. Mais au lieu d'additionner les sanctions, ce qui aurait été "disproportionné" selon le comité de discipline, il a été décidé qu'elles auraient lieu simultanément.

Quoi qu'il en soit, Paul Willemse est d'ores et déjà forfait pour le prochain match des Bleus contre l'Écosse, le 10 février puis celui du MHR en Top 14, contre le Racing 92 (17 février). Il sera encore absent le week-end suivant, que ce soit avec l'équipe de France face à l'Italie (25 février) ou avec Montpellier devant Bayonne (24 février). Une mauvaise nouvelle pour le staff tricolore, qui doit composer avec plusieurs blessures dans la "cage" (Thibaud Flament est touché au pied, Emmanuel Meafou au genou et Romain Taofifenua à la jambe).