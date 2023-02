V ou VI Nations, l'Italie mérite-t-elle toujours sa place dans le Tournoi ?

Il y a des débats sans fin. Celui-ci est inhérent aux Six Nations. Tous les ans, à la même époque, l'Ovalie se pose la même question : l'Italie, pire équipe du Tournoi sous sa forme actuelle, est-elle encore légitime à le jouer ? Il faut dire que la Squadra Azzurra, intégrée en 2002, a de (très) lourds antécédents. En 23 participations, elle compte 101 défaites pour seulement 13 victoires. Pis, ce sempiternel bonnet d'âne, qui a terminé 17 fois (!) à la dernière place, est reparti 11 fois avec la cuillère de bois, un trophée informel qui "récompense" l'équipe qui perd tous ses matchs, dont six fois de suite entre 2016 et 2021.

Mais cette période, où "la Botte" était humiliée, est peut-être révolue. En 2022, l'espoir est né. De manière inattendue, avouons-le, puisque les héritiers de Diego Dominguez, recordman de points (983), et Marcello Cuttitta, son équivalent à l'essai (25), ont réalisé un exploit majuscule. Le 19 mars, à Cardiff, lors de la dernière journée du Six Nations, les Azzurri ont renversé le pays de Galles (21-22), tenant du titre, signant - après 36 défaites consécutives dans le Tournoi - leur premier succès depuis le 28 février 2015 (19-22 en Écosse). Une victoire au mérite acquise, sur le gong, après une chevauchée magique d'Ange Capuozzo, couronnée révélation de l'année par World Rugby, conclue par l'essai d'Edoardo Padovani.