Six Nations féminin : les Bleues s'inclinent face à l'Angleterre et voient le titre s'envoler

Le titre leur échappe encore. Samedi 29 avril, pour la deuxième année consécutive, l'équipe de France féminine de rugby à XV s'est inclinée contre l'Angleterre (38-33), lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations. Une défaite des Bleues qui permet aux Anglaises de remporter son cinquième Grand Chelem d'affilée et d'asseoir encore plus leur domination sur le tournoi. Et ce, malgré une belle remontée des Bleues en deuxième période.

Menées 33-0 à la mi-temps devant une affluence record de 58.498 spectateurs à Twickenham, les coéquipières d'Audrey Forlani, qui terminent la compétition à la deuxième place, comme l'an dernier, ont fait preuve de caractère en marquant cinq essais après la pause. Méconnaissables pendant la première période, pénalisées par les cartons jaunes coup sur coup de leur demie d'ouverture Jessy Trémoulière, qui faisait ses adieux à la carrière internationale après 78 sélections en Bleu, puis de leur pilier Rose Bernadou, les Françaises ont subi, encaissant cinq essais.