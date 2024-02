"Un moment difficile" : Galthié dans le dur après le nul de la France contre l'Italie

La France a concédé un match nul historique, 13 à 13, contre l'Italie ce dimanche. Une contre-performance après des matchs contre l'Irlande et l'Écosse où le jeu du XV tricolore a déjà inquiété. Le sélectionneur Fabien Galthié a reconnu que les Bleus traversent un "moment difficile".

Même Fabien Galthié a été obligé de le reconnaître. Plutôt indulgent vis-à-vis de ses joueurs après la défaite des Bleus contre l'Irlande, puis la victoire, sur le fil, face à l'Écosse, le sélectionneur français, a admis que le XV tricolore traversait un "moment difficile" et "douloureux" suite à son match nul contre les Italiens.

On n'a pas envie de rester avec ce goût amer dans la bouche Charles Ollivon

"C'est un moment douloureux, on n'a pas ce qu'on voudrait, on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire", a déclaré Fabien Galthié en conférence de presse, après le match. "Ce nul aurait pu être une défaite, on en est conscient", a-t-il poursuivi, constatant "une faible concrétisation, une faible efficacité." Même constat pour Charles Ollivon, qui a inscrit le seul essai français à la 7e minute. En conférence de presse, le capitaine a appelé l'équipe à "se remettre en question". Il a par ailleurs assuré : "On n'a pas envie de rester avec ce goût amer dans la bouche."

"On va repartir au boulot. On va surtout se parler. Ce n'est pas normal d'avoir rendu ça aujourd'hui", a également estimé Julien Marchand, promettant ne vouloir "rien lâcher, ne pas baisser la tête. Il reste encore deux matches, on va faire les choses propres". De son côté, Matthis Lebel, ailier qui a remplacé Louis Bielle-Biarrey, forfait, a appelé à "trouver un nouveau dynamisme pour réussir à redevenir l'équipe de France qui gagne des matches, qui fait vibrer le public." Selon lui, "il y a quelque chose à nourrir de l'intérieur, ça ne peut pas venir que de Fabien Galthié."

Un rien aurait pu faire basculer ce nul puisque les Italiens ont obtenu une pénalité dans les dernières secondes de la rencontre. Finalement, l'ouvreur italien Paolo Garbisi a raté son tir et le ballon a heurté le poteau, permettant aux Français d'éviter de concéder la première défaite de leur histoire à domicile face à la Nazionale dans le Tournoi. Un scénario inespéré qui ne devrait donc pas empêcher le XV tricolore de se remettre en cause, avant d'aller défier le pays de Galles à Cardiff, le 10 mars prochain (un match à suivre en direct sur TF1info).