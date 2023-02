EN DIRECT - Six Nations : le XV de France veut démarrer fort contre l'Italie

Cette entrée en matière sera un test pour eux, comme pour Galtié et ses hommes, qui visent le doublé. "On a tous vu leurs exploits, on peut le dire. Ils ont gagné à Cardiff, ils ont battu l'Australie... On n'en parle pas mais ils ont gagné aussi assez largement contre les Samoa. Ça démontre leur progression, leur dangerosité, analyse Antoine Dupont, désigné meilleur joueur du monde World Rugby en 2021. Ils ont de nouveaux joueurs qui sont très performants sur le terrain, ils ont un système de plus en plus huilé. Les France-Italie, ce sont toujours des matches particuliers. C'est une équipe plus que dangereuse."