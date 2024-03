Rugby : après plus de sept mois d'absence, Romain Ntamack fait son grand retour

Le Stade Toulousain, club de Top 14 de Romain Ntamack, a annoncé que le joueur ferait partie du groupe qui doit affronter Pau ce samedi. Il s'agira du premier match du demi d'ouverture depuis sa blessure au genou, en août dernier. L'international ne devrait néanmoins pas faire son retour en bleu avant novembre prochain.

Il avait quitté la pelouse de Saint-Etienne, en boitant et en grimaçant, en août dernier, lors du match de préparation du XV de France contre l'Écosse. Et comme il l'avait promis, Romain Ntamack est de retour. Sept mois et 18 jours après sa blessure au genou qui lui a coûté sa participation à la Coupe du monde de rugby et avait sonné comme un cataclysme dans le rugby français, l'ouvreur va reprendre la compétition avec son club de Toulouse ce samedi 30 mars, pour la 20e journée de Top 14.

"Romain Ntamack sera dans le groupe contre Pau", a ainsi annoncé l'entraineur de la défense du Stade Toulousain, Laurent Thuéry, lors d'une conférence de presse ce jeudi 28 mars. La déclaration vient confirmer plusieurs signes qui préfiguraient un retour imminent. Après avoir repris les entrainements collectifs, le joueur faisait office de "24e homme" pour le déplacement de Toulouse à Bordeaux ce dimanche 24 mars. Ce samedi, il débutera sur le banc, selon la composition d'équipe dévoilée vendredi par son club.

"Il faudra être relativement patient avec lui, parce que c'est une reprise d'une blessure longue et pas anodine", a d'ailleurs rappelé Laurent Thuéry. "Il faudra lui laisser le temps de digérer sa reprise et on s'adaptera tous ensemble, en bonne intelligence, pour prendre les meilleures décisions possibles".

Le retour du numéro 10, associé jusque-là à Antoine Dupont en club et en sélection, tombe en tout cas à pic pour Toulouse, alors que les phases finales de Champions Cup vont débuter et que la fin de saison en Top 14 promet d'être disputée. Du côté des Bleus, il faudra être patient pour voir rejouer Romain Ntamack avec le groupe du XV de France. Si une tournée d'été est prévue, il est plus probable que soit privilégié un retour pour les tests d'automne, en novembre prochain.