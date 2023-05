Victime d'une nouvelle commotion, Sébastien Vahaamahina contraint de mettre fin (prématurément) à sa carrière

Or, "j'ai des symptômes de plus en plus fort après chaque commotion, avec un impact sur ma vie de joueur de rugby professionnel mais aussi sur ma vie privée", détaille l'international français aux 46 sélections, confronté à des "maux de tête, des vertiges, de la fatigue". "Après plusieurs examens médicaux, on m'a expliqué que j'avais une brèche dans le crâne et que du liquide céphalo-rachidien s'échappait", complète-t-il auprès de nos confrères. Hospitalisé pendant plusieurs jours, le joueur de 31 ans a "cru qu'il allait mourir, ne plus jamais remarcher".

Au-delà de ces difficultés sur le plan physique, Sébastien Vahaamahina dénonce le comportement de son club, l'ASM Clermont-Auvergne. "J'ai joué neuf ans à Clermont. Neuf ans d'un engagement sans faille pour l'ASM et, aujourd'hui, j'ai honte pour mon club alors que mon licenciement pour inaptitude est en cours", fustige-t-il. "J'ai dit aux dirigeants qu'ils avaient tous gâchés, comme s'ils avaient tout effacé. J'étais programmé pour jouer, pour tout donner et performer. Eux devaient et doivent nous protéger", grince-t-il, pointant des "délais de repos après commotions (qui) n'ont pas été respectés".