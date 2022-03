Les dix Grands chelems qui ont bâti le XV de France

Résultats : la France bat l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (17-36), le pays de Galles (9-13), et l'Angleterre (25-13).

Le parcours : rien ne semble arrêter cette équipe de France jeune et solide. Sans complexe, après s'être montré poussif à domicile face à l'Italie (37-10), ils dominent l'Irlande (30-24), et prouvent qu'ils voyagent aussi bien, en Écosse (36-17) et au pays de Galles (13-9). La victoire finale face aux meilleurs ennemis du XV de la Rose envoit un signal fort à la concurrence. À un peu plus d'un an de la Coupe du monde organisée en France, cette génération est programmée par Fabien Galthié pour briller.

Les joueurs : Antoine Dupont est à la manœuvre. Le meilleur joueur du monde a confirmé son statut dans une campagne au cours de laquelle il s'est révélé en authentique leader. Autour du Toulousain, les leaders que sont Gregory Alldritt, Cyril Baille et Gaël Fickou. Ces Bleus, imprégnés de leur vécu des Tournois précédents (2e en 2021, 2e en 2020), ne se laissent pas démonter par la pression et réussissent à effacer douze ans de disette.