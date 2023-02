Six Nations : Ange Capuozzo, la menace italienne que la France connaît bien

À Toulouse, actuel leader du Top 14, Ange Capuozzo a rapidement fait l'unanimité, aussi bien humainement que sportivement. En tant qu'arrière ou ailier, il a laissé éclater son talent, et ce malgré quelques pépins physiques. Son petit gabarit peut étonner dans ce sport de duel et de contacts. Qu'importe, sa vitesse et ses appuis lui permettent de compenser et, dès qu'un espace se dégage, d'offrir au public de formidables envolées jusqu'à l'essai. Ce fut notamment le cas par deux fois dimanche dernier contre Montpellier (23-9), lors de la 16e journée de championnat.