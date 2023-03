Angleterre-France : les Bleus avec Danty, Cros et Aldegheri pour le "Crunch"

Des retouches à la marge pour le XV de France. Deux semaines après qu'ils se sont remis la tête à l'endroit face à l'Écosse (32-21), les Bleus vont devoir livrer un combat des plus intenses dans "le Temple du rugby", où ils ne se sont plus imposés dans le Six Nations depuis 2005. Les hommes de Fabien Galthié, toujours en lice pour le gain du Tournoi, s'attaquent au Crunch, samedi 11 mars (à 17h45, en live commenté sur TF1info). Ils vont ferrailler avec l'Angleterre à l'occasion de la 4e journée. Et, pour gagner la bataille de Twickenham, l'encadrement tricolore a dû ajuster ses plans avec trois changements.