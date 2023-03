France-Galles : les héros de Twickenham avec Romain Taofifenua et Uini Atonio pour le dernier match du tournoi

Revoilà les héros de Twickenham. Une semaine après leur victoire historique en Angleterre (10-53), leur "meilleur ennemi", les Bleus, toujours en lice pour le gain du Six Nations, vont mettre toutes les chances de leur côté pour conserver leur titre. Pour garder leur couronne, les hommes de Fabien Galthié devront à tout prix l'emporter face au pays de Galles, samedi 18 mars (à 15h45, en live commenté sur TF1info), devant le public du Stade de France, avant d'espérer que l'Irlande, en course pour le Grand Chelem, se prenne les pieds dans le tapis et chute contre le "XV de la Rose", deux heures plus tard.

Pour ce cinquième et dernier match, l'encadrement tricolore a procédé à deux changements par rapport au XV de départ, qui a laissé les Anglais K.O. debout. Romain Taofifenua (32 ans, 42 sélections) va remplacer numériquement Paul Willemse (30 ans, capes), touché aux ischio-jambiers lors du Crunch et contraint de déclarer forfait pour le match de samedi. Le deuxième ligne du LOU démarre un match en Bleu depuis la Tournée de novembre, et une victoire contre le Japon (35-17).