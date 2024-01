Tournoi des Six Nations 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match d'ouverture France-Irlande ?

Trois mois et demi après leur élimination brutale dans "leur" Coupe du monde, les Bleus reprennent du service, vendredi 2 février, en ouverture du Tournoi des Six Nations 2024. Sans Antoine Dupont, tourné vers Paris 2024, le XV de France va se mesurer à l'Irlande, qui veut aussi se faire pardonner après son cuisant échec au Mondial. Un choc entre deux bêtes blessées à suivre en direct sur France 2 et en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

"La finale de Coupe du monde qui n'a pas eu lieu." C'est ainsi que The Guardian présente le choc à venir entre la France et l'Irlande en ouverture du Six Nations 2024. Trois mois et demi après leur cruelle élimination contre l'Afrique du Sud (28-29) en quarts de finale de "leur" Mondial, les Bleus vont tenter de relever la tête à l'occasion de leurs retrouvailles avec le public français, vendredi 2 février, au Vélodrome. Les hommes de Fabien Galthié défient le "XV du Trèfle", l'autre nation meurtrie, tombée face à la Nouvelle-Zélande (24-28) au terme d'un quart qui restera dans les annales.

"On est tous impatients de se retrouver sur le terrain. On va enfin pouvoir tourner cette page. On repart de zéro et on a envie de montrer qu'on méritait mieux", a indiqué le deuxième-ligne tricolore Romain Taofifenua, sorti de sa courte retraite internationale annoncée mi-octobre. "On veut passer à la suite. Si on bat l'Irlande, qu'on fait un bon Tournoi, on nous parlera aussi un peu moins de la Coupe du monde", a espéré son partenaire et buteur Thomas Ramos. Une page qu'il faudra tourner sans Antoine Dupont, qui a décidé de se consacrer au rugby à VII en cette année olympique.

Le match d'ouverture du Six Nations, dont le coup d'envoi sera donné à 21h sur France 2