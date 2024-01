Tournoi des Six Nations : chez les Bleus, le protège-dents connecté (et obligatoire) fait... grincer des dents

Rendus obligatoires par World Rugby depuis janvier, les protège-dents "intelligents" vont faire leur apparition durant le Tournoi des Six Nations, qui s'ouvre vendredi 2 février. En amont du match d'ouverture France-Irlande, les rugbymen français ont pu mettre à l'essai ce nouvel outil, qui a pour vocation de mieux mesurer les chocs à la tête. Les premiers retours du clan tricolore ne sont pas convaincants.

Ils les porteront tout au long du Tournoi. Officialisé par World Rugby en octobre dernier, en marge du Mondial, le port de protège-dents connectés a été généralisé à tout le rugby professionnel depuis le début d'année. Sur la lancée de l'instance internationale, qui régit l'Ovalie au niveau mondial, le Comité du Six Nations a exigé, le 12 janvier dernier, que tous les joueurs qui participent au Tournoi, sans exception, se munissent de ces appareils "intelligents". Ceux-ci sont censés améliorer la prise en charge des chocs à la tête, mieux les évaluer et prévenir les commotions cérébrales, fléau du rugby.

Développée par la start-up américaine Prevent Biometrics, cette nouvelle technologie transmettra des alertes en temps réel aux médecins, en cas de choc important ou de secousse violente. Ce matériel dernier cri sera inauguré dans le cadre du Six Nations à l'occasion du match d'ouverture France-Irlande, vendredi 2 février (à 21h, en live commenté sur TF1info). Mais, dans les faits, les Bleus le testent déjà depuis plusieurs jours lors des entraînements au CNR de Marcoussis, en Essonne.

C'est chiant de penser que ça peut te gêner. Thomas Ramos, buteur du XV de France

Une innovation qui fait grincer des dents dans le camp tricolore. "On les teste depuis la semaine dernière et c'est un peu compliqué", a avoué le deuxième-ligne Romain Taofifenua, qui s'est présenté devant la presse, lundi 29 janvier, à trois jours du choc face au "Trèfle". "On a un peu de mal à s'y habituer. Ils sont un peu plus gros (que les protège-dents habituels, ndlr). Il y a la puce un peu grosse dans la bouche. Mais il faut s'y faire..." "C'est un peu dommage qu'on nous oblige à les porter", a regretté le buteur Thomas Ramos. "On nous impose quelque chose, c'est dommage. J'aurais préféré qu'on le propose à des volontaires."

"C'est du sur-mesure, ils ont pris nos empreintes mais certains ont des habitudes, des protège-dents qui vont au fond de la bouche, d'autres non, certains n'en portent pas", a expliqué l'arrière du Stade Toulousain, qui n'a pas caché son agacement. "Dans un match, c'est chiant de penser qu'un protège-dents peut te gêner alors que tu as d'autres choses à penser."

Les hommes de Fabien Galthié devront pourtant faire avec. "Les études scientifiques et les avis d'experts nous indiquent une chose : la nécessité de réduire les secousses que les joueurs subissent sur leur tête à tous les niveaux du rugby. C'est exactement ce que nous faisons", avançait le médecin-chef de World Rugby, Eanna Falvey, lors de l'officialisation du dispositif. "Les progrès de la technologie relative aux protège-dents intelligents permettent aux joueurs d'élite d'être mieux soignés que jamais auparavant." Celle-ci s'ajoutera au test HIA1 effectué en cours de jeu, dont le succès (90% de réussite) ne se dément pas.