Tournoi des Six Nations 2024 : la billetterie pour le "Crunch" France-Angleterre ouvre ce mardi

La billetterie pour France-Angleterre va enfin ouvrir ses portes, à trois semaines du match de clôture de l'édition 2024 du Tournoi des Six Nations. Les places pour le "Crunch" à destination du grand public seront mises en vente mardi 27 février.

On commençait à s'inquiéter de ne rien voir arriver. Alors que le Tournoi est bien entamé pour le XV de France, avec une défaite inaugurale contre l'Irlande (17-38), une victoire miraculeuse arrachée en Écosse (16-20) et un nul aussi historique qu'inquiétant face à l'Italie (13-13), la billetterie pour France-Angleterre va enfin ouvrir ses portes. À moins de trois semaines du "Crunch", qui aura lieu au Groupama Stadium de Lyon, le samedi 16 mars (à 21h, en live commenté sur TF1info), la Fédération française de rugby (FFR) a informé de la mise en vente des places pour assister au match de clôture du Six Nations 2024.

Alors que jusque-là seuls les licenciés de la Fédération ont pu se procurer les précieux sésames, le grand public va pouvoir acheter ses places mardi 27 février, à partir de 10h, sur la billetterie officielle de la FFR (billetterie.ffr.fr).

Avant d'en découvre avec leur ennemi juré, les Bleus de Fabien Galthié chercheront à se remettre la tête à l'endroit du côté de Cardiff, le dimanche 10 mars (à 16h, en live commenté sur TF1info), contre le pays de Galles.