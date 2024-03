Tournoi des Six Nations 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le "Crunch" France-Angleterre ?

Une semaine après leur sursaut d'orgueil à Cardiff, les Bleus veulent conclure leur Tournoi sur une touche positive, en battant leur "meilleur ennemi". Les partenaires de Grégory Alldritt seront remontés comme des coucous, samedi 16 mars, pour triompher de l'Angleterre lors du traditionnel "Crunch". Un match à suivre en direct sur France 2 et en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Un Crunch gagné et tout sera pardonné ? Après son franc succès à Cardiff (24-45), le week-end dernier, le XV de France va refermer son Tournoi poussif, samedi 16 mars. Et l'adversaire qui se présente aux Bleus n'est autre que leur éternel rival : l'Angleterre. À Lyon, avec le même XV rajeuni, qui nous a tant plu au Millennium Stadium de Cardiff le 10 mars, Fabien Galthié sait qu'une victoire est essentielle pour aborder sereinement l'avenir. "On est encore dans cette période difficile, on n'en est pas sortis", a avoué le sélectionneur tricolore, conscient que le choc face au "XV de la Rose" marquera un point de bascule.

"Pour gagner ce match, il faudra avancer : en mêlée, avec le jeu au pied, sur les collisions. Il faudra inverser la pression et pour ça, ce qui compte c'est l'énergie", a-t-il insisté, alors que les Anglais s'annoncent d'un autre calibre que les Gallois. "Elle sort d'une énorme performance contre l'Irlande, elle sort d'une demi-finale de Coupe du monde perdue d'un point contre l'Afrique du Sud. C'est une équipe en pleine confiance, qui est en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre."

Le match France-Angleterre, dont le coup d'envoi sera donné à 21h sur France 2, est à suivre en live commenté sur TF1info.