Tournoi des Six Nations 2024 : Moefana et Gabrillagues titulaires, la composition du XV de France contre l'Irlande

Trois mois et demi après la cruelle désillusion au "Mondial", le XV de France va chercher à tourner la page, mardi 2 février, en ouverture du Tournoi des Six Nations. Deux jours avant le choc contre l'Irlande, le sélectionneur Fabien Galthié a présenté, mercredi 31 janvier, un XV de départ proche de celui qui a joué le quart de finale perdu.

Le choix de la continuité. À deux jours du match d'ouverture du Six Nations, un sommet contre l'Irlande, vendredi 2 février (à 21h, en live commenté sur TF1info), Fabien Galthié a dévoilé, mercredi 31 janvier, à la mi-journée, le XV qui foulera la pelouse de Vélodrome, à Marseille. Un XV de départ sans grand suspense, puisque le sélectionneur des Bleus a opté pour la stabilité. Il a juste remodelé son équipe en fonction des blessures (Anthony Jelonch, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou) et de l'absence d'Antoine Dupont, parti faire une pige au rugby à VII, dans l'optique de participer aux Jeux olympiques de Paris l'été prochain.

Ainsi, par rapport au XV qui a joué le quart de finale du Mondial, perdu contre l'Afrique du Sud (28-29), il n'y a que cinq changements. Comme pendant la Coupe du monde, Maxime Lucu supplée Antoine Dupont au poste de numéro 9. Paul Willemse, qui avait manqué la grand-messe automnale sur blessure, et Paul Gabrillagues sont associés en deuxième ligne. Anthony Jelonch, de nouveau touché au genou et absent majeur de la troisième ligne, est remplacé par François Cros, son partenaire au Stade Toulousain. Yoram Moefana, centre de formation, débute lui à l'aile gauche, préféré à la révélation Louis Bielle-Biarrey.

Sur le banc, avec six avants et deux trois quarts, le staff tricolore se laisse du choix. Julien Marchand, Reda Wardi, Dorian Aldegheri, Romain Taofifenua, Cameron Woki, Paul Boudehent et Louis Bielle-Biarrey sont accompagnés de Nolan Le Garrec. Seul non capé des 23, qui seront du voyage à Marseille, le demi de mêlée du Racing 92 pourrait honorer sa première sélection dans l'autre phocéenne.

Le XV de départ tricolore :

15. Ramos, 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana - 10. Jalibert (o), 9. Lucu (m) - 8. Alldritt (capitaine), 7. Ollivon, 6. Cros - 5. Willemse, 4. Gabrillagues - 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants :

16. Marchand, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Woki, 21. Boudehent, 22. Le Garrec, 23. Bielle-Biarrey.

Réservistes :

S. Taofifenua, Barlot, Abadie, Gibert et Lebel.