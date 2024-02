Tournoi des Six Nations 2024 : l'heure de Posolo Tuilagi, la composition du XV de France contre l'Italie

Deux semaines après le miracle d'Édimbourg (16-20), le XV de France va tenter d'enchaîner contre l'Italie, dimanche 25 février (à 16h, à suivre sur TF1info). Pour la réception de la "Squadra Azzurra" à Lille, Fabien Galthié a reconduit, vendredi 23 février, treize des quinze vainqueurs de Murrayfield. Le phénomène Posolo Tuilagi, 19 ans seulement, va connaître sa première titularisation en Bleu.

Il était entré en jeu contre l'Irlande et en Écosse. Cette fois, le phénomène Posolo Tuilagi va honorer sa première titularisation avec le XV de France face à l'Italie, dimanche 25 février (à 16h, en live commenté sur TF1info). À deux jours de la réception de la Nazionale à Lille, Fabien Galthié a dévoilé, vendredi 23 février, le XV tricolore qui devra confirmer le rebond poussif à Édimbourg (16-20), après l'entame ratée contre le "Trèfle" (17-38) dans le Tournoi.

Fils d'Henry Tuilagi, ex-joueur de Perpignan et international samoan, le champion du monde U20 va débuter contre les hommes de Gonzalo Quesada, au détriment de Paul Gabrillagues, titulaire contre l'Irlande et l'Écosse. Le colosse de l'USAP (1,92m, 149 kg) ne sera pas le seul à faire son apparition dans le XV de départ. Sur le banc à Murrayfield, Paul Boudehent va profiter du forfait de Grégory Alldritt, qui va laisser sa place de numéro 8 à François Cros et son capitanat à Charles Ollivon, pour entrer à l'aile.

À l'exception d'Alldritt et Gabrillagues, treize des quinze titulaires lors de la victoire à l'arrachée sur "le Chardon" vont fouler la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Fabien Galthié reste, en effet, fidèle à ses préceptes, en misant sur la continuité malgré les prestations mitigées de la paire de centre Fickou-Danty et de la charnière Jalibert-Lucu.

Abadie vers une première cape ?

Sur le banc, organisé en 6-2 (six avants et deux arrières), Esteban Abadie va vivre sa première cape en Bleu. Révélation du début de saison sous le maillot du RCT, le troisième ligne, fils du regretté Geoffrey Abadie, devrait étrenner la tunique bleue, s'il est appelé à être un "finisseur" en fin de rencontre.

Le XV de départ tricolore :

15. Ramos, 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey - 10. Jalibert (o), 9. Lucu (m) - 8. Cros, 7. Ollivon (c), 6. Boudehent - 5. Tuilagi, 4. Woki - 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants :

16. Marchand, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. R. Taofifenua, 20. Abadie, 21. Roumat, 22. Le Garrec, 23. Moefana.