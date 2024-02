France-Italie : Ross Vintcent, le livreur de pizzas qui va faire face aux Bleus

Après avoir étrenné le maillot azzurro en Irlande, Ross Vintcent va faire ses grands débuts en tant que titulaire contre le XV de France, dimanche 25 février. Le troisième ligne, né en Afrique du Sud et éligible grâce à un grand-père italien, a la particularité d'être encore étudiant et de ne pas être professionnel. Pour arrondir ses fins de mois, il livre des pizzas.

Rugbyman et étudiant le jour, livreur de pizzas la nuit. Voilà la drôle de double vie que Ross Vintcent mène de front. Après avoir fêté sa première cape avec l'Italie, en entrant en jeu lors de la gifle subie en Irlande (36-0), le troisième ligne va honorer sa première titularisation contre le XV de France, dimanche 25 février (à 16h, en live commenté sur TF1info), à l'occasion de la 3e journée du Tournoi.

Un moment qui s'annonce fort en émotions pour le natif de Johannesburg, en Afrique du Sud, qui a vécu à Dubaï et rendu éligible grâce à un grand-père sicilien. Une histoire digne d'un conte de fée pour le jeune homme de 21 ans, parti il y a dix-huit mois à Exeter, en Angleterre, pour suivre alors des études d'économie et jouer au rugby universitaire.

Grâce aux liens étroits entre l'université d'Exeter et les Chiefs, le club professionnel local, le flanker a pu rejoindre l'équipe de Premiership, où il a gagné son maillot, sans pour autant décrocher un contrat professionnel. N'ayant aucune activité rémunérée à côté, il a donc accepté un emploi de livreur de pizzas pour la chaîne américaine Domino's, afin de gagner un peu d'argent pour arrondir ses fins de mois.

Techniquement, je suis toujours leur employé. Ross Vintcent, troisième ligne de l'équipe d'Italie

"Je n'ai pas travaillé au cours des six dernières semaines parce que la période a été très chargée, j'ai aussi eu des examens", a-t-il raconté au quotidien britannique The Telegraph. "Techniquement, je suis toujours leur employé, mais je me suis demandé cette semaine : 'Qu'est-ce que je vais faire ?' J'adorerais continuer, mais le travail universitaire commence également à reprendre. Je vais peut-être devoir remettre ma démission... ce que je détesterais."

Un job d'étudiant qui lui plaît mais qu'il devrait donc être bientôt amené à lâcher. Après le coup de projecteur lié à sa titularisation à venir contre la France, un contrat professionnel devrait l'attendre à son retour à Exeter.