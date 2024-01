Tournoi des Six Nations 2024 : Jack Crowley en successeur de Sexton, la composition du XV irlandais contre la France

À deux jours du premier match des Six nations, l'Irlande a révélé la composition de l'équipe qui affrontera la France. Le sélectionneur Andy Farrell a choisi Jack Crowley à l'ouverture. Le jeune de 24 ans prend la suite de l'emblématique capitaine irlandais Johnny Sexton, parti à la retraite à l'issue de la Coupe du monde de rugby.

Comme la France, l'Irlande aura à cœur d'ouvrir en beauté le Tournoi des six nations. Et comme la France, l'Irlande devra laisser de côté la terrible déception en quart de finale de Coupe du monde. Mais pour affronter le XV tricolore ce vendredi 2 février à 21h (un match à suivre en direct sur TF1info), le sélectionneur Andy Farrell n'a pas opéré de bouleversements.

Onze des quinze joueurs titulaires lors de ce dernier match contre la Nouvelle-Zélande ont été rappelés. Parmi eux, le centre Bundee Aki, élu meilleur joueur de l'année 2023.

Une "guerre d'usure" contre la France

Le XV du Trèfle pourra également compter sur son troisième ligne expérimenté Peter O'Mahony, qui devient capitaine, ou encore du demi de mêlée Jamison Gibson-Park. Celui-ci sera désormais associé au joueur du Munster Jack Crowley à l'ouverture, choisi pour remplacer l'emblématique Johnny Sexton, parti à la retraite à l'issue de la compétition internationale en France. Jack Crowley honorera alors sa 10ᵉ cape et sa 4ᵉ seulement en tant que titulaire.

Après l'annonce de la composition, Andy Farrell a prévu "guerre d'usure" contre la France ce vendredi à Marseille, premier match pour défendre son titre au Tournoi des six nations. "Si vous voulez réussir, si vous voulez essayer d'être le meilleur, alors vous devez battre les meilleurs dans des endroits comme celui-ci et l'occasion ne peut pas être plus grande", a lancé Andy Farrell.

Le XV de départ irlandais :

15. Keenan, 14. Nash, 13. Henshaw, 12. Aki, 11. Lowe - 10. Crowley (o), 9. Gibson-Park (m) - 8.Doris, 7. Van der Flier, 6. O'Mahony (capitaine) - 5. Beirne, 4. McCarthy - 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter.

Remplaçants :

16. Kelleher, 17. Healy, 18. Bealham, 19. Ryan, 20. Baird, 21. Conan, 22. Murray, 23. Frawley