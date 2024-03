Tournoi des Six Nations 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Galles-France ?

Deux semaines après le piteux nul face à l'Italie (13-13), les Bleus sont en quête de rachat, dimanche 10 mars, face à des Gallois pas moins dans le dur. Dans l'espoir de provoquer un électrochoc, Fabien Galthié, sous pression, a remplacé plus de la moitié des titulaires qui ont pris part au dernier match. Un match à suivre en direct sur France 2 et en live commenté sur TF1info à partir de 16h.

Ils ne peuvent que s'améliorer. Après un début de Tournoi laborieux, une défaite record contre l'Irlande (17-38), un succès presque miraculeux en Écosse (16-20) et un nul plus que nul face à l'Italie (13-13), les Bleus vont devoir montrer tout autre chose, à Cardiff, dimanche 10 mars. Que ce soit dans le jeu ou l'état d'esprit. Face à des Gallois, qui ont perdu leurs trois premiers matchs, les hommes de Fabien Galthié, qui a remanié son XV de départ dans les grandes largeurs, avec huit changements, sont attendus au tournant.

Une nouvelle contre-performance, au Millenium, ferait tache pour le XV de France. Et rajouterait une pression supplémentaire sur le sélectionneur tricolore, qui peine à trouver la solution pour remettre sur pied les partenaires de Grégory Alldritt. "On sera bientôt meilleurs", a promis Fabien Galthié. "On traverse une période difficile. Personne n'est satisfait. (...) Aujourd'hui, nous sommes dans un cycle où nous ne sommes pas au niveau où l'on veut être. Nous sommes dans une période de résilience." Il n'y a plus qu'à espérer que le début de la rédemption passe par Cardiff.

Le match Galles-France, dont le coup d'envoi sera donné à 16h sur France 2, est à suivre en live commenté sur TF1info.