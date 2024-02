Tournoi des Six Nations : pourquoi les Bleus ne joueront pas leurs matchs à domicile au Stade de France

L'équipe de France de rugby entame vendredi, contre l'Irlande (à suivre en direct commenté sur TF1info), une série de cinq matchs, dont trois à domicile dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Pourtant, aucune de ces rencontres ne sera disputée au Stade de France. Et pour cause : l'enceinte de l'équipe tricolore est en rénovation, puis accueillera les Jeux olympiques.

Les supporters du XV de France vont vadrouiller. Alors que leur équipe débute, vendredi 2 février, contre l'Irlande (à suivre en direct commenté sur TF1info) une série de cinq matchs, dont trois à domicile, aucun ne sera disputé au Stade de France : la réception du XV du "Trèfle" se fera à Marseille, celle de l'Italie (25 février) à Lille, et celle de l'Angleterre (16 mars, en clôture du Tournoi) à Lyon. Et même après la fin de la compétition, la bande à Thomas Ramos devra patienter pour retrouver son enceinte fétiche, jusqu'au... 9 novembre, et la réception d'un test-match face au Japon.

Plusieurs raisons expliquent ce délai. D'une part, le Stade de France est actuellement en rénovation en vue des Jeux olympiques 2024, un processus qui doit s'achever fin mai. Puis l'arène des Bleus abritera le tournoi olympique de rugby à 7, les épreuves d'athlétisme et finalement la cérémonie de clôture des JO.