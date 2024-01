XV de France : la vie sans Antoine Dupont, ça donne quoi ?

Antoine Dupont parti préparer les Jeux olympiques avec l'équipe de France de rugby à VII, le XV de France va disputer le Six Nations sans son indispensable capitaine. En son absence durant ce Tournoi, l'intérim va être assuré par Maxime Lucu, son habituelle doublure qui va endosser le rôle de numéro un au poste de demi de mêlée. Une place que va devoir défendre le joueur de l'Union Bordeaux Bègles.

"Les Bleus sans lui, c'est les Gaulois sans Astérix." Cette comparaison osée de Pierre Berbizier dans les colonnes du Parisien suite à la blessure contractée par Antoine Dupont au Mondial en disait long sur son envergure sous le maillot frappé du Coq. "Il est la potion magique de ce groupe", insistait l'homme qui a guidé la France jusqu'en demi-finale à la Coupe du monde 1995. "Sans lui, rien n'est plus pareil. Il est irremplaçable", surenchérissait l'ancien trois-quart centre tricolore Denis Charvet. Finalement, à force de courage et de travail, le demi de mêlée était revenu à temps pour disputer le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Sans pour autant réussir à peser sur le résultat (28-29), qui avait conduit à la brutale élimination du XV de France.

Trois mois et demi après cette cruelle désillusion, qui les a marqués dans la chair et les têtes, c'est sans leur capitaine que les Tricolores vont chercher à tourner la page à l'occasion du Six Nations 2024, qui s'ouvre avec la réception de l'Irlande au Vélodrome, vendredi 2 février (à 21h, en live commenté sur TF1info). En cette année olympique, le Toulousain de 27 ans s'est lancé un défi : remporter l'or avec l'équipe de France à VII. Pour réussir à la transition, le meilleur joueur du monde 2021 a décidé de se consacrer à 100% à cette variante du rugby à XV, délaissant la troupe de Fabien Galthié pour quelques mois.

Antoine manquera sur le terrain et dans la vie au quotidien Thomas Ramos, buteur du XV de France

"C'est sûr qu'Antoine manquera au groupe, que ce soit sur le terrain ou même dans la vie au quotidien", a reconnu le buteur tricolore Thomas Ramos, lundi 29 janvier, à quatre jours du choc contre le "Trèfle". "Mais je crois qu'aujourd'hui, on a quand même deux demis de mêlée de haut niveau (Maxime Lucu et Nolann Le Garrec, ndlr) qui font un très bon début de saison et qui sont prêts à relever le défi. Un petit peu à l'image de ce qui avait pu se passer pendant la Coupe du monde lors de sa blessure."

Concrètement, avec la défection d'Antoine Dupont, les Bleus vont s'adapter. Sans toutefois tout bouleverser. Maxime Lucu (31 ans, 18 sélections), qui l'a suppléé au pied levé lors de la grand-messe automnale, va logiquement reprendre les rênes du jeu tricolore. "Max est avec nous depuis quasiment avec nous depuis le début. Il a toujours été bon, voire très bon", a souligné Fabien Galthié, mercredi 31 janvier, lors de l'annonce de la composition, à deux jours du match d'ouverture. Avant d'ajouter qu'il l'attend au tournant : "C'est à lui maintenant de prendre la charge avec sérénité, ce qu'il sait faire, ses atouts et ses qualités."

Car, derrière le demi de mêlée bordélo-béglais, ça pousse. La parenthèse voulue par Antoine Dupont "laisse l'opportunité à d'autres joueurs de venir chercher le maillot", s'est réjoui le sélectionneur du XV de France. Nolann Le Garrec (21 ans, 0 sélection) en tête. Performant avec le Racing 92, l'ancien de Vannes n'a toujours pas eu le plaisir de goûter à sa première cape. Mais ça ne serait tarder. "Il est avec nous depuis le Japon (lors de la Tournée estivale 2022, ndlr). Il a été toujours été très bon dans les entraînements, convaincant dans les temps passés avec nous. (...) J'ai le sentiment que Nolann est prêt à prendre le relais", a affirmé Fabien Galthié. Seul non capé des 23, qui feront le voyage à Marseille, il pourrait être amené en cours de partie à étrenner, pour la première fois, la tunique tricolore dans la torpeur du Vélodrome. Peut-on rêver plus beau baptême du feu ?