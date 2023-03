EN DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez le "Crunch" Angleterre-France avec nous

Comme toujours, le "Crunch" va faire une victime, et celle de cet après-midi connaît sa sentence : elle ne pourra plus espérer remporter le Tournoi des VI Nations. Ce samedi, à compter de 17h45, le XV de France se déplace à Twickenham pour un alléchant Angleterre-France, traditionnel choc entre le XV de la Rose et les hommes de Fabien Galthié. Deux semaines après leur victoire face à l'Écosse (32-21), et à six mois de "leur" Coupe du monde, les Bleus peuvent frapper un grand coup et réaliser un exploit inédit depuis près de deux décennies.