Italie-France : Ethan Dumortier, ce surdoué du rugby va vous faire vibrer

"Il n'y a rien de surprenant de le voir à ce niveau. Ethan a eu une progression logique vu son potentiel et son travail. Il est aujourd'hui là où il était prévu qu'il aille", confiait, début janvier, à L'Équipe Kendrick Lynn, son entraîneur au LOU. En dépit de son jeune âge, ce surdoué du rugby, qui a débuté en Top 14 à l'âge de 18 ans, transpire la confiance. "Ce qui m'a le plus surpris, c'est la confiance en lui qu'il dégageait sa sérénité. (...) C'est une constante que j'ai remarquée chez tous les jeunes qui deviennent de grands joueurs", assurait au journal sportif l'ancien demi d'ouverture Jonathan Wisniewski, qui a vu Dumortier faire ses premiers pas au sein de l'élite. "Ethan, il a ça. Il est facile et il le sait, à la limite entre confiance et arrogance."

Un trait de caractère, sur lequel le gamin, au gabarit de gladiateur (1,91m, 93 kilos) et biberonné au basket (sa mère, Élodie, a joué à l'Asvel et son père, Jimmy, entraîne l'équipe féminine de Caluire en National 2) a construit son épatante ascension. Depuis sa détection par le LOU en 2017, tout est allé très vite pour ce grand fan de LeBron James. Repositionné du centre à l'aile et auréolé d'un titre de champion du monde junior avec les Bleuets en 2019, il fait peu à peu son trou. Ambitieux, ne souhaitant pas être rangé dans une case, il multiple les états de service, s'ouvrant à l'équipe de France à 7.