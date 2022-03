Tournoi des Six Nations : Jaco Peyper, au mauvais souvenir du XV de France

"Ce n'est pas bien malin de sa part. C'est choquant", avait tiqué le président de la Fédération française (FFR), Bernard Laporte, au micro de TF1 et LCI, condamnant le comportement de Jaco Peyper. "C'est inconcevable et inadmissible, on se moque de Sébastien Vahaamahina et de la France. Un arbitre doit montrer l'exemple et ne pas avoir cette attitude." Didier Mené, ancien arbitre international, avait assuré à TF1info comprendre "tout à fait que les Français soient troublés par cette photo." D'autant que les officiels sont soumis à un devoir de réserve avant, pendant et après chaque rencontre auquel ils prennent part.