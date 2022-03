Tournoi des Six Nations : les scénarios qui sacreraient le XV de France

Douze ans que le XV de France lui court après. Vainqueurs au pays de Galles (13-9), vendredi 11 mars, leur quatrième victoire de rang dans le Tournoi des VI Nations, les Bleus se sont donnés le droit de rêver ouvertement à un 10e Grand Chelem, après 1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004 et 2010. "À partir de maintenant, on peut se permette d'en parler", a reconnu le capitaine tricolore, Antoine Dupont, après le succès étriqué à Cardiff. "Ça va être dans toutes les bouches autour de nous et dans les médias cette semaine. À nous de faire en sorte de gagner ce match et on sait ce qu'il en découlera."

Comme en 2004 et 2010, les Tricolores joueront le Grand Chelem sur un Crunch, lors de l'ultime journée du Six Nations. Dans un Stade de France à guichets fermés, les hommes de Fabien Galthié auront leur destin en main. Une victoire face à l'ennemi anglais, samedi 19 mars (à 21h), leur assurerait de ne plus pouvoir être rejoints par l'Irlande, qui compte deux points de retard. Et ce, peu importe le déroulé du match du XV du Poireau face à l'Écosse, un peu plus tôt dans la journée (17h45).