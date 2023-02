EN DIRECT - France-Écosse : giflés en Irlande, les Bleus vont-ils rebondir ?

Les Bleus à kilt ou double. Deux semaines après son gros coup d'arrêt en Irlande (32-19, 11 février), le premier depuis l'été 2021 et une série de 14 matchs sans défaite, le XV de France doit relever la tête contre l'Écosse, dimanche 26 février (à 16h, en live commenté sur TF1info), lors de la 3e journée du Six Nations. À domicile, au Stade de France et devant leur public, les hommes de Fabien Galthié vont tester leur capacité à rebondir face à un "XV du Chardon" en confiance, qui réalise son meilleur début de Tournoi depuis 1996, avec deux victoires primées en Angleterre (23-29) puis devant le pays de Galles (35-7).

Opposés à la bande à Finn Russell et Duhan van der Merwe, seule nation à les avoir battus deux fois en trois ans dans le Tournoi - en 2020 (28-17, à Édimbourg) et 2021 (23-27, à Saint-Denis) -, les Bleus vont confronter leurs ambitions à la réalité du terrain. Soit les partenaires d'Antoine Dupont encaissent une nouvelle défaite, la deuxième de suite, une première depuis février 2019, les privant d'un nouveau titre et les renvoyant à leurs doutes, soit ils se remettent en selle avec un succès, qui ferait du bien aux têtes et leur permettrait de croire encore à la victoire finale malgré le résultat face à l'Irlande. Un "XV du Trèfle", vainqueur, la veille, en Italie (20-34) et en quête de son premier Grand Chelem depuis 2018, qui retrouvera, justement, les Écossais pour le choc de la 4e journée.