EN DIRECT - France-Italie : les Bleus en quête de confiance dans le Tournoi

Après deux sorties guère concluantes, un lourd revers contre l'Irlande et un succès poussif en Écosse, le XV de France va devoir se montrer sous un meilleur jour. Pour leur troisième match dans le Tournoi, les Bleus accueillent l'Italie à Lille, dimanche 25 février (16h), avec pour objectif d'engranger de la confiance. Cette rencontre, qui doit servir à les remettre sur les rails, est à suivre en live commenté ci-dessous.

On attend (beaucoup) mieux des Bleus. Après leur victoire laborieuse à Édimbourg face à l'Écosse (16-20), il y a deux semaines, qui a adouci - à défaut d'effacer - la déroute inaugurale contre l'Irlande (17-38) du 2 février, les hommes de Fabien Galthié sont sous pression. Ils vont devoir montrer tout autre chose lors de la réception de l'Italie, dimanche 25 févier (à 16h, en live commenté sur TF1info).

Le public de Pierre-Mauroy, où le XV de France avait difficilement battu l'Uruguay (27-12) lors du Mondial en octobre, espère revoir l'équipe inspirée et conquérante qui avait balayé les Azzurri (60-7) durant la phase de poules.

Sans leur capitaine Grégory Alldritt, touché à la cuisse gauche et forfait, mais avec le phénomène Posolo Tuilagi, lancé d'entrée dans le grand bain après deux apparitions remarquées dans ce début de Tournoi, les Tricolores auront à cœur de lâcher les chevaux. Une bonne fois pour toutes.

"On a envie de se libérer, de réussir un match plus abouti encore et de continuer à monter", a affirmé le troisième ligne François Cros durant la semaine à Marcoussis. "La priorité, c'est de continuer à avancer. (...) On ne va rien réinventer mais continuer à travailler dans la direction qu'on souhaite depuis le début de ce Tournoi. Nous avons besoin de capitaliser de la confiance." On n'en attend pas moins d'eux.

A VENIR Tournoi des Six Nations 2024 - 3e journée Le 25 février 2024 , Stade Pierre-Mauroy, à Lille France Italie 0 - 0 L'IRLANDE BALAIE LE PAYS DE GALLES Samedi, l'Irlande s'est défaite du pays de Galles (31-7) dans le Tournoi des six nations à Dublin à l'issue d'une rencontre moins aboutie qu'habituellement, mais suffisante pour prolonger le rêve d'un deuxième Grand Chelem d'affilée.

