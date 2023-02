Guilhem Guirado avant Irlande-France, choc du Six Nations : "Ça va être un sacré test"

On l'entend et on lit partout. Peut-on parler de finale avant l'heure pour ce choc Irlande-France ?

Guilhem Guirado : Ce sont les deux équipes les plus régulières sur l'année 2022, au regard de leurs résultats et tout ce qu'elles ont pu produire. L'année dernière, elles s'étaient affrontées pour le gain du Tournoi. La France l'avait emportée et s'était mise sur la route du Grand Chelem. Cette année encore, ce sont deux prétendants au titre. C'est un rendez-vous très attendu entre les deux premières nations mondiales (l'Irlande est première, la France deuxième, ndlr), c'est pour ça que tout le monde parle de finale. Il y a aussi un enjeu crucial et primordial pour la Coupe du monde, qui arrive dans moins de six mois maintenant.

Ce match face aux Irlandais n'arrive-t-il pas trop vite dans le Tournoi ?

On les avait aussi affrontés à ce moment-là l'an passé. Croyez-moi, il n'y a pas de moment idéal pour les défier. Hormis le déplacement au Millenium de Cardiff contre le pays de Galles, où on était allé chercher la victoire (9-13, le 11 mars 2022), qui nous avait lancés vers le Grand Chelem, ça fait longtemps que le XV de France ne s'est pas jaugé sur un gros match à enjeu à l'extérieur. Là, c'est une bonne opportunité de se tester. Il y a deux ans, quand on était allé jouer en Irlande, le contexte était différent avec le Covid. Le stade était vide, mais on avait réussi à gagner (13-15, 14 février 2021). Ça va résonner très fort dans l'Aviva Stadium. Les Irlandais sont très fiers de leur équipe, qui a des résultants probants depuis plusieurs années. Le public joue un rôle considérable sur l'état d'esprit des troupes. Ça va être un sacré test. On a tous hâte de voir ce match révélateur.

Peut-il servir à dégager le futur vainqueur du Six Nations ?

Clairement, ce sera révélateur de notre niveau de jeu, même s'il ne faudra pas tirer d'enseignements trop rapides. On a vu que l'équipe de France avait eu un peu plus de mal à se trouver en Italie, mais il n'y a pas de raison d'être plus inquiet que ça. Ce n'était que le premier match depuis que les gars se sont quittés en novembre. Mais, je le répète, ce déplacement en Irlande va être un gros test. On va voir comment ça se déroule. Si c'est un plan sans accroc ou s'il y a encore une marge de travail.