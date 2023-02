Six Nations : l’Écosse enfonce le Pays de Galles, l’Angleterre domine l’Italie

La deuxième journée du Tournoi des Six Nations 2023 vient de se clôturer, ce dimanche 12 février. Après la défaite de la France contre l’Irlande (32-19), l’Écosse a surclassé le Pays de Galles (35-7) samedi 11 février. Avec le point de bonus offensif, les Écossais rejoignent l'Irlande en tête du classement, avec 10 points. Après une première période en demi-teinte, le XV du Chardon a accéléré sous la houlette d'un Finn Russell auteur de dix points et de deux passes décisives spectaculaires pour des essais de l'ailier Kyle Steyn.

Jamais les Écossais n'avaient battu les Gallois par plus de 25 points et jamais, ils n'avaient gagné leurs deux premiers matches du Tournoi depuis qu'ils participent aux Six Nations. Avant d'enchaîner sur un déplacement au Stade de France et la réception de l'Irlande, l'Écosse a fait le plein de confiance en se montrant enfin régulière et efficace.