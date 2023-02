Six Nations : menacé de grève, pays de Galles-Angleterre finalement maintenu

Le piquet de grève est levé. Menacé d'annulation, le choc Galles-Angleterre, programmé samedi 25 février (à 17h45), à Cardiff, aura finalement bien lieu. En litige avec la Fédération de rugby galloise (WRU), sur fond d'incertitude contractuelle, les joueurs du "XV du Poireau", à bout de nerfs, menaçaient ne pas pénétrer sur la pelouse du Principality Stadium. Le but recherché : profiter de l'exposition du Six Nations pour afficher leur ras-le-bol et témoigner de leur mal-être. Une action jamais vue dans l'histoire du Tournoi, qui aurait eu pour conséquence de mettre péril la rencontre, occasionnant pour la WRU, déjà dans le rouge financièrement, un manque à gagner évalué, selon Wales Online, à plus de 9 millions d'euros.

Preuve de leur détermination, ils ont matérialisé cette menace. Prévue mardi 21 février, à 13h30, l'annonce du XV de départ par Warren Gatland pour défier l'Angleterre a ainsi été annulée une demi-heure avant sa tenue. "La grève est une menace réelle, pas de doute", avait confirmé le sélectionneur gallois, venu s'expliquer un peu plus tard devant la presse. "Mais pour avoir discuté avec quelques personnes aujourd'hui, je suis confiant sur la résolution du problème. Je suis sûr que le match va se jouer."