"Nous voulions faire évoluer le leadership" : pourquoi Grégory Alldritt a été nommé capitaine du XV de France

Le staff du XV de France a annoncé les 34 joueurs convoqués pour préparer le début du Tournoi des Six Nations 2024. Fabien Galthié a également nommé Grégory Alldritt nouveau capitaine, en l'absence d'Antoine Dupont. Un choix mûrement réfléchi.

La grande question de cette première liste post-Coupe du monde était le choix du capitaine, Antoine Dupont faisant l'impasse sur la compétition, pour préparer les Jeux Olympiques. Le staff du XV de France a rapidement dissipé les incertitudes en donnant le brassard à Grégory Alldritt (26 ans, 45 sélections). Ce choix constitue une demi-surprise dans le sens où Charles Ollivon (30 ans, 39 sélections) était plutôt pressenti pour reprendre le flambeau.

Interrogé par le Midi Olympique, Fabien Galthié a donné les raisons de ce choix. "Ensemble, on a travaillé pour savoir qui allait succéder à Antoine. […] Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres", affirme le sélectionneur. "Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais", ajoute-t-il.

Grégory Alldritt, monsieur "incontournable"

Cette promotion est aussi liée au niveau affiché par le puissant troisième ligne rochelais, jamais avare d'effort sur une pelouse. "Par son niveau de jeu, Greg est déjà incontournable", confirme le technicien passé par Montpellier et Toulon. "Son âge (26 ans) peut aussi nous faire penser qu’il sera, comme 70 ou 80 % de l’équipe, en Australie en 2027. Je souhaite évidemment de tout cœur amener Charles jusqu’au Mondial mais Greg a quatre ans de moins et son tour est venu de prendre le capitanat, de par son évolution", souligne-t-il encore, précisant que le Toulonnais, qui avait été nommé capitaine début 2020 lors de l'arrivée de Galthié à la tête des Bleus, était "heureux" de cette décision.

Place au terrain désormais, avec la réception de l'Irlande (2 février, 21h, en direct commenté sur TF1Info) en ligne de mire.