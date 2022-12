Rugby : vive inquiétude autour d'un international sud-africain disparu depuis près d'un mois

L'ailier champion du monde des Springboks Sbu Nkosi est porté disparu depuis trois semaines, a annoncé samedi sa franchise sud-africaine, les Bulls, faisant part de ses "craintes quant à la sécurité du joueur". Le rugbyman âgé de 26 ans n'a plus donné de nouvelles depuis le 11 novembre, ont indiqué les Bulls. "Après plusieurs tentatives infructueuses, via des appels téléphoniques, des SMS, des appels aux parents, à sa compagne et aux amis proches, ainsi que quatre visites à son domicile connu, l'équipe a pris la décision d'ouvrir un dossier de personne disparue auprès de la police le jeudi 17 novembre 2022", a expliqué le club dans un communiqué.