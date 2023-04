XV de France : Bernard Laporte bientôt de retour chez les Bleus ? Il sort du silence

Nul doute que, même s'il n'exercera pas de mission officielle auprès des Bleus, il continuera à œuvrer officieusement dans leur entourage, comme il l'a fait tout au long du dernier Six Nations. "Sans prétention, je pense les rassurer et être aussi un peu un papa pour eux", expliquait Bernard Laporte dans un entretien accordé à Eurosport, fin mars. "On échange souvent au téléphone et il y a toujours eu une forme de proximité. J'ai envoyé des textos pendant le Tournoi, notamment à Antoine (Dupont). Je suis content quand je peux échanger avec les joueurs et que je les vois car j'ai de l'amour pour ces mecs !"