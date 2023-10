Dix-huit équipes, trois divisions... c'est quoi le WXV, la nouvelle compétition du rugby féminin ?

Le paysage de l'Ovalie évolue. Alors que le Mondial masculin de rugby approche de son dénouement, avec les deux demi-finales (Argentine-Nouvelle-Zélande et Angleterre-Afrique du Sud, à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info), World Rugby a lancé, vendredi 20 octobre, le WVX, "une nouvelle compétition internationale" annuelle visant à "développer le jeu dans son ensemble" et "rehausser les niveaux sur et en dehors du terrain en vue de la Coupe du monde de rugby 2025".

Un nouveau tournoi auquel prendront part 18 nations, reparties en trois groupes de niveau (WXV 1, WXV 2 et WXV 3) de six équipes. Place forte du rugby mondial, la France figure dans cette "première division mondiale", où sont versées les deux autres meilleures sélections du Tournoi des Six Nations, l'Angleterre et le pays de Galles, ainsi que celles du Pacific Four Series disputé cet été, à savoir l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. La terre des Black Ferns, que les Bleues défieront samedi 21 octobre (à 8h, en direct sur TMC et MYTF1), va accueillir les trois week-ends, les 21 et 28 octobre, ainsi que le 4 novembre.