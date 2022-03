Saut à la perche : Armand Duplantis améliore son record du monde en franchissant une barre à 6,20 m

Toujours plus haut Armand Duplantis. Dimanche, le Suédois a amélioré d'un centimètre son record du monde du saut à la perche lors des championnats du monde en salle se disputant en Serbie. Le perchiste de 22 ans a effacé la barre à 6,20 m à sa 3ᵉ et dernière tentative, pour le plus grand bonheur des spectateurs installés dans les tribunes de la Stark Arena de Belgrade.