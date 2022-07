Saut à la perche : Armand Duplantis réalise en plein air la meilleure performance de l'histoire

Avant lui, c'est le "Tsar" de la discipline, l'Ukrainien Sergey Bubka, qui avait sauté le plus haut en plein air, franchissant les 6,14 m en 1994. Mais depuis plusieurs années, le petit prince du sautoir écrase la compétition. Cet hiver, il avait de nouveau battu par deux fois son record du monde cet hiver, à Belgrade, en atteignant les 6,19 puis 6,20 m. Et cette fois-ci, la foule n'attendait que lui et sa bouille d'adolescent malicieux placardée un peu partout en ville.