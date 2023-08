Scandale du baiser forcé de Luis Rubiales : une enquête préliminaire en Espagne pour "agression sexuelle"

S'accrochant à son poste, Luis Rubiales refuse de démissionner de la direction de la Fédération espagnole de football (RFEF) malgré la levée de boucliers de nombreux acteurs du monde du football et d'une partie de la sphère politique espagnole. Le controversé dirigeant soutient notamment que le baiser, survenu lors de la remise du trophée, était "consenti". Il a tout de même été suspendu "de toute activité liée au football au niveau national et international" pour 90 jours par la Fifa. L'instance internationale a également décrété que Luis Rubiales et les membres de la fédération avaient interdiction d'entrer en contact avec Jennifer Hermoso et ses proches. De premières sanctions qui pourraient être durcies en fonction des éventuelles décisions de justice.