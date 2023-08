"Très macho, très arrogant" : les mots durs d'un membre de la famille de Luis Rubiales à propos du patron du football espagnol

Dans une autre interview accordée à El Confidential, Juan Rubiales décrit encore son neveu comme une personne "fière, arrogante", "qui a tendance à la lâcheté" et affirme son soutien à la joueuse espagnole Jenni Hermoso. "Nous, Rubiales, sommes absolument attachés à l'idée de dignité. Et la dignité, c'est de défendre Jenni, de la comprendre et de réprouver le comportement honteux de ce président", assure-t-il.

Juan Rubiales détaille par ailleurs à El Mundo les méthodes de direction du président de la fédération espagnole de football, suspendu par la Fédération internationale pour 90 jours suite à son baiser forcé. "Le premier désaccord est survenu lorsqu'il m'a dit de ne plus jamais l'appeler 'Luis', mais 'président', et il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas tort parce que c'était lui qui commandait", explique Juan Rubiales, décrivant un homme au caractère autoritaire, qui n'aurait pas hésité à abuser de sa position à la tête du football espagnol.