Scandale du baiser forcé : Luis Rubiales va démissionner, que risque-t-il désormais ?

S'il est jugé coupable, Rubiales pourrait être condamné à quatre ans de prison, au maximum, ainsi qu'à une amende, selon une porte-parole du parquet à l'AFP. D'après le Code pénal de l'autre côté des Pyrénées, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle. Rubiales, comme Hermoso, doivent être entendus par la justice "le plus rapidement possible".