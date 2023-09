Scandale du baiser forcé : "Cela n'aurait jamais dû se produire", réagit le président de la Fifa

Cette fois, c'est donc Gianni Infantino, élu à la tête de la Fifa, qui vient lui aussi de prendre position sur l'affaire. "Cela n'aurait jamais dû se produire, a estimé le responsable. Mais cela s’est produit et les instances disciplinaires de la Fifa ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures nécessaires." Le 26 août, la Fifa l'a en effet suspendu de toutes activités dans le football au niveau national et international pour une durée de 90 jours, le temps de l'enquête. Dans le même temps, sur le plan judiciaire, le parquet espagnol a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "agression sexuelle".